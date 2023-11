Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1332) Einbruch in Supermarkt - Täterfestnahme

Stein (ots)

In den Dienstagabendstunden (14.11.2023) brach eine zunächst unbekannte Person in einen Supermarkt in Stein (Lkrs. Fürth) ein. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte einen dringend Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 22.50 Uhr brach ein Unbekannter in einen Verbrauchermarkt im Spitzleitenweg ein und löste die Alarmanlage aus. Der Einbrecher hatte eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt in den Innenraum des Supermarktes verschafft. Der Täter verletzte sich offenbar hierbei und konnte - allerdings ohne Beute - vor Eintreffen der ersten Streifenbesatzung flüchten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West einen 35-jährigen Mann mit Verletzungen an den Händen fest. Dieser wurde vorläufig als dringend tatverdächtig festgenommen.

Die Polizeiinspektion Stein ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls.

