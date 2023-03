POL-GE: Widerstand nach Durchsuchung

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen hat zusammen mit der Polizei Dortmund einen Fanbrief vor dem Derby am kommenden Samstag, 11. März 2023, 18.30 Uhr, veröffentlicht. Liebe Fans des FC Schalke 04, Liebe Fans von Borussia Dortmund, am Samstag, 11. März 2023, 18:30 Uhr, steht das Revierderby zwischen dem FC Schalke und Borussia Dortmund in Gelsenkirchen an. Ein hoffentlich toller Fußballabend, bei dem neben der sportlichen Rivalität der Respekt im Vordergrund ...

mehr