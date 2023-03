Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vandalismus auf Schulgelände

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen trieben mutmaßlich am Sonntagnacht (19.03.2023) ihr Unwesen auf dem Gelände eines Schulzentrums in der Böblinger Straße in Sindelfingen. Dort wurden mehrere Mülleimer sowie ein Schild beschädigt. Ferner wurde eine Fensterscheibe mit einer Bierflasche beworfen, so dass auch dort eine Beschädigung entstand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 bis 3.000 Euro. Nachbarn hatten zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr Lärm aus Richtung Schulgelände gehört. Ob dies mit den Sachbeschädigungen zusammenhing ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Sindelfingen.

