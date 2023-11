POL-MFR: (1331) Zeugenaufruf nach Tankstelleneinbruch

Nürnberg (ots) - Am Dienstagabend (14.11.2023) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Sandreuth ein schwerer Betriebsunfall. Ein 29-jähriger Mann zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu. Der 29-Jährige führte gegen 18:10 Uhr Arbeiten an einer großen Industriemaschine in einem Metall verarbeitenden Betrieb in der Industriestraße durch. Aus bislang ungeklärter ...

