POL-MFR: (1328) Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung

Erlangen (ots) - Am Dienstagvormittag (14.11.2023) wurde die Außenfassade eines Universitätsgebäudes in der Erlanger Innenstadt mit orangener Farbe besprüht. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Gegen 09:35 Uhr besprühte eine Person die Außenfassade der Universitätsbibliothek in der Schuhstraße mit orangener Farbe aus einem umgebauten Feuerlöscher. ...

