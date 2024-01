POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtrag zur Pressemitteilung: "14-jährige Jugendliche aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise" vom 12.01.2024

Karlsruhe (ots) - Seit Dienstag, den 09.01.2024 wird die in einer Jugendhilfeeinrichtung in Karlsruhe-Neureut wohnhafte Franziska v. R. vermisst. Die 14-Jährige verließ am Dienstagmorgen die Einrichtung, um zur Schule zu gehen. Dort kam sie jedoch nicht an und ist seither unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen ...

