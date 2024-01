Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Karlsruhe-Neureut und Grünwinkel zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnanwesen in der Neureuter Kirchfeldstraße. Die Einbrecher durchsuchten die gesamten Räumlichkeiten und durchwühlten das Mobiliar. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie diverse Schmuckstücke. Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Einen weiteren Einbruch gab es am Sonntag, zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Bernsteinstraße in Grünwinkel. Hierbei kletterten Unbekannte über einen Balkon und gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in die Erdgeschosswohnung. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Zeugen zu dem Einbruch in Neureut werden gebeten, sich bei Hinweisen mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Hinweisgeber zu dem Einbruch in Grünwinkel werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666-3611 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

