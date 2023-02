POL-FR: Freiburg: Kollision zweier Straßenbahnen - Mehere Personen verletzt

Freiburg (ots) - Vogtsburg - Am Dienstag, 31.01.2023, geriet gegen 16:15 Uhr ein 69-jähriger Autofahrer nach einem Abbiegevorgang von der Badbergstraße in die Straße Am Langeneck, über die Gegenfahrbahn und stieß leicht gegen ein Verkehrszeichen und eine Hauswand. Nach dem Anstoß stieg der Fahrer aus und stürzte neben seinem Pkw auf die Straße. Schwerverletzt musste er mit einem Rettungswagen in eine Klinik ...

