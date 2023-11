Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann hält aggressiv Pkw an - Unterbindungsgewahrsam

Arnstadt (ots)

Gestern Abend hat ein 27-Jähriger gegen 23.00 Uhr augenscheinlich ohne Grund mehrere Pkw in der Ichtershäuser Straße versucht anzuhalten. Dabei verhielt er sich aggressiv und schlug auch mit einer Bierflasche gegen einen Pkw. Ein Zeuge rief die Polizei, nachdem der Mann sich fußläufig zunächst entfernte. Er wurde durch Polizeibeamte festgestellt und in Unterbindungsgewahrsam genommen. Der 27-Jährige trat gegenüber den Beamten äußerst aggressiv auf und leistete massiv Widerstand. Ein Drogenschnelltest bei dem Mann reagierte positiv auf Kokain, außerdem stand er erheblich unter Alkohol. Ein Test ergab einen Vorwert von 1,4 Promille. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche weitere Geschädigte des Vorfalls in der Ichtershäuser Straße werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0283986/2023 zu melden. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell