POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 500

Karlsruhe-Stupferich (ots) - Eine leichtverletzte Person und mehrere gesperrte Fahrspuren sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der Autobahn 8. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 14:00 Uhr die Autobahn 8 von Karlsruhe kommend in Richtung Stuttgart, als er aufgrund einer technischer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in der ...

mehr