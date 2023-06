Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt; Polizei sucht Zeugen.

Birkenfeld (ots)

Mutwillig beschädigt worden ist das stationäre Geschwindigkeitsmessgerät in Birkenfeld; nun ermittelt die Polizei.

Bislang Unbekannte haben im Zeitraum vom Montag, den 05.06. bis letzten Montag, 10 Uhr die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Alten Pforzheimer Straße auf Höhe der Einmündung Leipziger Straße mutwillig beschädigt. Der Polizeiposten in Birkenfeld hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07082 79120 beim Polizeirevier in Neuenbürg zu melden.

