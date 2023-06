Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Jugendliche vermisst; Polizei bittet um Hinweise

Freudenstadt (ots)

Seit Freitagmittag werden der 14-jährige Kevin T. (in Loßburg wohnhaft) und der 16-jährige Daniel G. (in Freudenstadt wohnhaft) vermisst. Beide Jugendliche sind zusammen verschwunden. Sie verfügen über eine große Summe von Bargeld. Aus der Bevölkerung ergaben sich Hinweise auf einen anschließenden Aufenthalt in Pforzheim. Zuletzt wurden sie am Abend des 16.06.2023 in Pforzheim gesehen. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieb bislang ohne Erfolg. Kevin T. ist ca. 180 cm groß und hat eine schlanke Statur, schwarze Haare und eine Undercut-Frisur. Er trägt weißgraue Nike Schuhe, eine schwarze Cargohose, einen beigefarbener Fleecepullover mit der Aufschrift "Carkani" und eine graue Tommy Hilfiger Cap. Daniel G. ist circa 176 cm groß und hat eine schlanke Statur und kurze blonde Haare. Er trägt eine runde Brille mit Camouflage-Gestell, weiße Nike-Air Schuhe, eine kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt.

Aktuelle Lichtbilder sind unter dem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freudenstadt-lossburg-vermisstenfahndungen/ einzusehen.

Personen, die sachdienlilche Hinweise zu den beiden Personen oder deren Aufentahltsort machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell