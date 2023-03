Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall im Begegnungsverkehr zwischen Steinberg und Güdesweiler

L 319 (ots)

Bereits am 07.03. 2023 ereignete sich gegen 12.25 Uhr auf der L 319 zwischen Güdesweiler und Steinberg-Deckenhardt ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei stießen die beiden an dem Unfall beteiligten Pkw in einer Kurve mit den linken Außenspiegeln gegeneinander. Der Unfallverursacher, der die Kurve geschnitten und dadurch auf die Gegenfahrbahn gekommen war, entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Güdesweiler vom Unfallort. Ermittlungen zufolge müsste es sich bei dem unfallverursachenden Pkw um einen roten Hyundai handeln, dessen rote Spiegelklappe am Unfallort gefunden werden konnte. Hinweise an die Polizei in St. Wendel erbeten an die 06851/8980.

