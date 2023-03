Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Dachs aus misslicher Lage gerettet

St. Wendel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein Dachs hatte sich an der Skateranlage in der Tholeyer Straße in St. Wendel selbst in ein Loch manövriert, aus dem er alleine nicht mehr raus kam. Das Tier konnte unter Zuhilfenahme einer größeren Kiste aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nach seiner Befreiung entfernte sich der Dachs entkräftet aber unverletzt in ein angrenzendes Waldstück.

