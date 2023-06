Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (KA) Karlsruhe-Stupferich - Verkehrsunfall auf Autobahn 8

Karlsruhe-Stupferich (ots)

Eine leichtverletzte Person und mehrere gesperrte Fahrspuren sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der Autobahn 8.

Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 14:00 Uhr die Autobahn 8 von Karlsruhe kommend in Richtung Stuttgart, als er aufgrund einer technischer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in der Folge gegen die Mittelleitplanke fuhr. Da sich das Trümmerfeld über mehrere Fahrspuren ausstrecke, mussten in Fahrtrichtung Stuttgart zwei und in Fahrtrichtung Karlsruhe eine Fahrspur gesperrt werden. Der Fahrer des Lkw wurde bei diesem Unfall leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

Christian Schulze, Pressestelle

