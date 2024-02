Polizei Hagen

POL-HA: Polizeisonderdienste und ziviler Einsatztrupp der Polizei Hagen führen erneut gemeinsame Kontrollen am Hauptbahnhof durch

Hagen-Mitte (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (09.02.2024) führten Beamte der Polizeisonderdienste und des zivilen Einsatztrupps erneut von den Morgenstunden bis zum späten Nachmittag gemeinsame Kontrollen am Hagen HBF, in Altenhagen und in Wehringhausen durch. Die Polizisten kontrollierten eine Vielzahl an Personen und ahndeten diverse Verkehrsverstöße. Drei der kontrollierten Personen wurden per Aufenthaltsermittlung gesucht. Eine Gruppe Jugendlicher lief beim Erblicken der Beamten weg und ließ Betäubungsmittel fallen. Die Einsatzkräfte stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung am Hagener Hauptbahnhof ist klar definierter Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit. Deshalb sind gleichgelagerte Kontrollaktionen bereits für die kommenden Tage und Wochen geplant. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell