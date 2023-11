Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Achtung, Baum fällt! - Ausbildung an der Motorsäge bei der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau

Acht Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau absolvierten gemeinsam und in Zusammenarbeit mit vier Helfern des Technischen Hilfswerks (THW) aus Kleve jetzt eine spezialisierte Ausbildung an der Motorsäge (Arbeiten mit der Motorsäge in Arbeitskörben von Drehleitern DGUV Modul C).

Das zweitägige Seminar mit 16 Unterrichtsstunden bestanden alle Teilnehmer mit Erfolg. Inhalte waren der sichere Umgang mit der Motorkettensäge aus einer Drehleiter heraus sowie Unfallverhütung und Arbeitsschutz. Auch gab es Arbeitseinsätze unter Praxisbedingungen wie Schnittübungen in der Baumkrone sowie Abseiltechniken abgeschnittener Äste.

Hintergrund der Ausbildung

Besonders bei Einsätzen nach Unwettern oder schweren Stürmen kann es passieren, dass Wege, Straßen oder Gebäude von umgestürzten oder teilumgestürzten Bäumen oder großen Ästen befreit werden müssen. Das Freischneiden mit der Motorsäge übernehmen hierbei Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW, die eine Motorsägenausbildung besucht haben. Während des Lehrgangs haben diese einen sicheren und effektiven Umgang mit der Kettensäge erlernt, sie wissen, wie man die Säge ansetzt, welche Schnitttechniken zu verwenden sind.

Ein besonderer Dank der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau gilt Markus Look vom THW für die Durchführung der Ausbildung. Erstmals hatte es eine Kooperation dieser Art gegeben. Alle Beteiligten sind sich aber sicher, dass es nicht das letzte Mal sein wird.

