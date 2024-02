POL-HA: Frau zeigt Ehemann wegen häuslicher Gewalt an

Hagen-Mitte (ots) - Bereits am vergangenen Freitag (09.02.2024) führten Beamte der Polizeisonderdienste und des zivilen Einsatztrupps erneut von den Morgenstunden bis zum späten Nachmittag gemeinsame Kontrollen am Hagen HBF, in Altenhagen und in Wehringhausen durch. Die Polizisten kontrollierten eine Vielzahl an ...

mehr