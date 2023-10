Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Neue Kolleginnen und Kollegen für die Polizeidirektion Oldenburg + Polizeipräsident Johann Kühme heißt 108 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Alten Landtag willkommen +++

Der Oktober bringt für insgesamt 108 Menschen eine freudige Veränderung mit sich: Für sie fällt der berufliche Startschuss bei der Polizeidirektion Oldenburg.

Am heutigen Montag (02. Oktober 2023) begrüßte Polizeipräsident Johann Kühme die neuen Kolleginnen und Kollegen, die sich zu diesem feierlichen Anlass im Alten Landtag in Oldenburg eingefunden hatten.

51 der Neuzugänge in der Polizeidirektion Oldenburg sind Bachelorabsolventinnen und -absolventen der Polizeiakademie Niedersachsen, die nun frisch aus dem Studium in ihr Berufsleben starten. Aus anderen Polizeidirektionen Niedersachsens und Polizeibehörden anderer Bundesländer fanden insgesamt 57 weitere Kolleginnen und Kollegen ihren Weg in die Polizeidirektion nach Oldenburg.

Bei der Begrüßungsveranstaltung hieß Polizeipräsident Johann Kühme die 108 Neuzugänge herzlich willkommen und nahm sie offiziell in den Reihen der Polizeidirektion Oldenburg mit folgenden Worten auf: "Wir freuen uns auf Ihren Tatendrang und Ihre Impulse. Die Tatsache, dass Sie sich unserer Behörde anschließen, stärkt uns in vielerlei Hinsicht. Seien Sie neugierig und bereichern Sie die Dienststellen mit Ihren individuellen Stärken und Fähigkeiten." Während seiner Begrüßungsrede hob er auch ihre bedeutsame Verantwortung hervor und ergänzte: "Die Sicherheit der hier lebenden Bürgerinnen und Bürger steht rund um die Uhr in unserem Fokus. Und Sie sind von heute an ein besonderer Teil davon!"

Direkt im Anschluss an die offizielle Begrüßung ging es für die neuen Kolleginnen und Kollegen weiter zu ihren neuen Dienststellen. Sie werden von nun an ihren Dienst in den Polizeiinspektionen Cloppenburg/Vechta, Cuxhaven, Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Diepholz, Oldenburg-Stadt/Ammerland, Verden/Osterholz und Wilhelmshaven/Friesland sowie in der Wasserschutzpolizeiinspektion, der Zentralen Kriminalinspektion und der Leitstelle der Polizeidirektion Oldenburg versehen.

