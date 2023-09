Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Tag des offenen Denkmals am 10. September 2023

Alter Landtag öffnet wieder für Besucherinnen und Besucher

Ehemaliges Staatsministerium aufgrund von Bauarbeiten geschlossen

Oldenburg (ots)

An diesem Sonntag, 10. September 2023, findet zum nunmehr 30. Mal der "Tag des offenen Denkmals" statt, bei dem bundesweit die Türen zahlreicher Denkmäler geöffnet werden. Unter dem diesjährigen Motto "Talent Monument" können interessierte Bürgerinnen und Bürger dabei auch diesmal wieder den Alten Landtag an der Tappenbeckstraße 1, 26122 Oldenburg, besichtigen. Das ehemalige Oldenburgische Staatsministerium, in dem heute unter anderem die Polizeidirektion Oldenburg ihren Sitz hat, bleibt an diesem Sonntag hingegen geschlossen - Grund sind umfangreiche Bauarbeiten, die derzeit an dem Gebäude durchgeführt werden.

Der Alte Landtag ist von 11:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Dabei bietet sich Besucherinnen und Besuchern auch die Möglichkeit, an einer Führung teilzunehmen und dabei Wissenswertes über das mehr als 100 Jahre Gebäude zu erfahren. Die Führungen finden statt um 11:30 Uhr, 12:30 Uhr; 14:30 und 15:30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Informationen zum deutschlandweiten Programm sind unter www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden.

