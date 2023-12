BPOLI-SB: DFB-Pokal Achtelfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SG Eintracht Frankfurt - Bundespolizei zieht Bilanz

St. Wendel (ots) - In den frühen Morgenstunden des 14. November 2023 durchsuchte die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken mit Unterstützung von Spezialkräften die Wohnung eines syrischen Staatsangehörigen in einem Ortsteil der Gemeinde Tholey. Ihm wird zur Last gelegt, im August diesen Jahres, am Bahnhof in St. ...

