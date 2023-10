PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fensterscheibe in Hofheim eingeschlagen +++ Fahrraddiebstahl in Bad Soden

Hofheim (ots)

1. Fenster eingeschlagen - Hofheim, Hauptstraße, von Sonntag, 15.10.2023 um 05:58 Uhr bis Sonntag, 15.10.2023 um 06:17 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen beschädigten Unbekannte die Scheibe an einer Gaststätte in der Hauptstraße in Hofheim. Zwischen 05:58 Uhr und 06:17 Uhr wurde die Scheibe so beschädigt, dass diese zerbrach. Dadurch entstand ein Schaden im Wert von mehreren Hundert Euro. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Hinweise können bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

2. Fahrrad gestohlen, Bad Soden am Taunus, Prof.-Much-Straße, von Freitag, 13.10.2023 um 17:00 Uhr bis Samstag, 14.10.2023 um 13:30 Uhr

Vermutlich ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Pedelec in der Prof.- Much-Straße in Bad Soden am Taunus entwendet worden. Das Fahrrad war in der Tiefgarage vom Mehrfamilienhaus angeschlossen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Nacht Zutritt zum Keller und brachen das Fahrradschloss auf, welches das Fahrrad im Keller sicherte. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit mit dem Pedelec der Marke Zumo, im Wert von mehreren Tausend Euro, in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell