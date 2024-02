Polizei Hagen

POL-HA: Mann uriniert an Tor der Bundespolizei und beleidigt Polizisten

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein Hagener am Mittwoch (14.02.) am Berliner Platz an ein Tor der Wache der Bundespolizei urinierte und Beamte mehrfach beleidigte, nahmen Einsatzkräfte der Landespolizei den 61-Jährigen in Gewahrsam. Gegen 13.30 Uhr waren Polizisten am Berliner Platz auf Streife. Sie hörten lautes Geschrei und sahen, wie sich der Mann mit einer anderen Person stritt, die sich jedoch entfernte. Die Beamten sprachen den 61-Jährigen an und forderten ihn auf, sich zu beruhigen. Der Mann verhielt sich jedoch weiter aggressiv und schrie. Er lief in die Richtung der nahegelegenen Polizeiwache der Bundespolizei und begann an das Tor zum Hinterhof zu urinieren. Die Polizisten sprachen ihn erneut an, hierbei beleidigte der 61-Jährige sie als "Dreckssäue".

Einem Platzverweis kam er widerwillig nach, setzte sich jedoch etwa 30 Meter weiter auf eine andere Sitzgelegenheit und betitelte die Beamten lautstark als "scheiß Nazibullen" und "Drecksschweine". Als die Polizisten erneut auf ihn zugingen, lief er in Richtung ZOB, setzte sich wieder hin und wiederholte die zuvor beschriebenen Beleidigungen. Zur Verhinderung der Begehung von Straftaten, Ordnungswidrigkeiten sowie zur Durchsetzung des Platzverweises musste der 61-Jährige in Gewahrsam genommen werden.

Auch während der Fahrt zum Gewahrsam beleidigte er die Beamten unaufhörlich und drohte damit, sie umzubringen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Bedrohung sowie Beleidigung gegen den Mann sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bezüglich des Urinierens. (arn)

