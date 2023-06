Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrradfahrer flüchtet nachdem er in eine Heckscheibe flog - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine Zeugin teilte der Polizei am Samstag, 17.06.2023, gegen 00.10 Uhr, einen Fahrradfahrer mit, welcher in Höhe der Hauptstraße Hausnummer 87 in das Fahrzeugheck eines geparkten Audis fuhr. Der Fahrradfahrer sei dann in Richtung Grenzübergang Riehen geflüchtet. Die Heckscheibe des roten Audis wurde komplett zerstört. Ebenso wurde der Fahrzeuglack und Karosserieteile in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der flüchtende Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, Drei-Tage-Bart, kurze Hose und blaue Jacke. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Radfahrer geben können.

