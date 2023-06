Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verbrannte Pizza löst Feuerwehreinsatz aus

Eine im Backofen verbrannte Pizza löste am Sonntag, 18.06.2023, kurz vor 07.00 Uhr, einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Eine Zeugin teilte mit, dass sie aus einer Wohnung am Marktplatz vermutlich einen Rauchmelder akustisch wahrnehmen könne. Die Feuerwehr konnte den Rauchmelder in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses lokalisieren. Auf energisches Klingeln und Klopfen wurde die Wohnungstür vom Wohnungsinhaber geöffnet. Die gesamte Wohnung war wohl verraucht. Es kam zu keinem offenen Feuer. Es entstand kein Sachschaden. Der Wohnungsinhaber sei eingeschlafen und habe die Pizza im Ofen vergessen. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr belüftet und der Wohnungsinhaber vom Rettungsdienst untersucht. Er durfte in seiner Wohnung verbleiben.

