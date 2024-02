POL-HA: Marihuanaplantage in Hohenlimburg ausgehoben - Drei Festnahmen

Hagen-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Mann spuckte am Donnerstagnachmittag (15.02.2024) in der Innenstadt einer 28-jährigen Frau in das Gesicht. Die Hagenerin saß, gegen 14.00 Uhr, vor einem Schnellrestaurant in der Hohenzollernstraße und telefonierte. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund ging der Unbekannte auf sie zu und spuckte ihr in das Gesicht. Anschließend ging er über das Sparkassen-Karree in ...

mehr