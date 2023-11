Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus in der Warthstraße (30.11.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Donnerstagmorgen in ein Wohnhaus in der Warthstraße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Gebäudes. Ob der Täter dort etwas erbeutete, ist noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen heute Morgen Verdächtiges in der Warthstraße aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, sich unter der Tel. 07773 920017, zu melden.

