POL-WHV: Sachbeschädigungen an PKW am Bahnhof und auf dem Parkplatz Haferkamp - Wer hat etwas beobachtet?

Varel (ots) - Zu einem Eindringen in eine Schule in der Oldenburger Straße kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag. Unbekannte gelangten in die Schule, beschädigten im Inneren u.a. die Tür eines Lehrerzimmers, entwendeten außerhalb ein Parkplatzschild und beschädigten weitere Schilder. Zeugen werden gebeten, ...

mehr