Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Restaurant in der Peterstraße - Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an die Polizei in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 07:00 Uhr in ein Restaurant in der Peterstraße/Werfstraße ein und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell