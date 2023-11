LPI-NDH: Fahren unter berauschenden Mitteln

Kyffhäuserkreis (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 27.11.2023 in den Nachmittagsstunden auf der B4 in Höhe der Abfahrt Westerengel. Hier wurde durch einen 30-jährigen Pkw Fahrer beim Auffahren auf die B4 die Vorfahrt missachtet und es kam zum Zusammenstoß mit dem einen Pkw Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und der Fahrer des Pkw Skoda wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

