LPI-NDH: Verkehrsunfall auf der B4

Teistungen (ots) - In der Zeit von Freitag dem 24.11.2023 zwischen 07:00 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in der Straße "Die Ellern" in der Ortslage Teistungen einen Gartenzaun. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500EUR. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

