LPI-NDH: Verkehrsunfall

Heiligenstadt (ots) - Am Freitag dem 24.11.2023 gegen 18:15 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Audi die Petristraße in Heiligenstadt aus Richtung Leinefelde kommend. An der Kreuzung Petristraße/Ägidienstraße beabsichtig er nach links abzubiegen. Dabei übersieht er einen, aus der Gegerichtung kommenden vorfahrtsberechtigten PKW Mazda und stößt mit diesem zusammen. Dabei wird der Fahrer des Mazda leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht ein Schaden in Höhe von ...

