LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Heiligenstadt (ots) - Am Freitag dem 24.11.2023 gegen 07:30 Uhr befuhr der 16 jährige Fahrer eines Kleinkraftrades den Kreisel am Richteberg und beabsichtigte in die Ausfahrt Richtung Eichbach abzubiegen. Dabei rutschte sein Fahrzeug auf einer Ölspur weg und er kam zu Fall. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld ...

mehr