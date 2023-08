Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall mit zwei Promille

Am Dienstag kollidierte ein 21-Jähriger bei Ulm mit einer Straßenlaterne.

Ulm (ots)

Gegen 4.30 Uhr war der Mann mit einem VW Golf in der Ringstraße in Ulm-Lehr unterwegs. Da er wohl nicht fahrtüchtig und zu schnell war, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Straßenlaterne und riss diese aus der Verankerung. Anschließend geriet das Auto ins Schleudern und landete in einem Maisfeld. Der Fahrer sowie sein 22-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von zwei Promille. Der 21-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Seinen Führerschein musste er abgeben. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf 7.500 Euro. Ein Abschlepper barg den VW. Die Höhe des Schadens an der Laterne ist bislang unklar. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

