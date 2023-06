Kalkar (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag (31. Mai 2023), 08:00 Uhr, in ein leerstehendes Schulgebäude an der Straße Am Bollwerk eingedrungen. Sie hoben zunächst einen Bauzaun aus der Halterung, um auf das Gelände zu kommen. Dann schlugen sie die Scheibe einer Tür ein und gelangten so in das Gebäude. Sie durchwühlten mehrere ...

mehr