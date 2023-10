Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verunfallt

Ilmenau (ots)

Gestern Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich "Schlossmauer". Ein 54-jähriger Fahrer eines Nissan, eine 48-jährige Fahrerin eines BMW sowie eine 78-jährige Fahrerin eines BMW fuhren in genannter Reihenfolge in Richtung Ludwig-Jahn-Straße. Der 54 Jahre alte Mann musste an einer dort befindlichen Kreuzung verkehrsbedingt halten. Die 78-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf die 48-Jährige auf, welche wiederrum auf den Nissan des 54-Jährigen geschoben wurde. Die 48 Jahre alte Frau wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, ihr BMW und der Nissan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (jd)

