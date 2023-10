Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheibe eingeschlagen- Zeugensuche

Hallungen (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 17. Oktober, 18.30 Uhr und gestern, 09.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Thomas-Müntzer-Straße. Dort wurde die Scheibe eines Traktors beschädigt, sodass ein Schaden in Höhe von ungefähr 400 Euro entstand. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0274112/2023) entgegen. (jd)

