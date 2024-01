Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Raub auf Wettbüro (23.01.2024)

Konstanz (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein Mitarbeiter eines Wettbüros in der Kreuzlinger Straße Opfer eines Raubes geworden. Um kurz vor 10 Uhr wollte der junge Mann die Filiale öffnen, als ein dunkel gekleideter, maskierter Mann ihn mit einem Messer bedrohte. Unter Vorhalt des Messers zwang der Unbekannte den Angestellten den Tresor zu öffnen, nahm das dort befindliche Bargeld und steckte dies in eine Sporttasche. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die sonst Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 07531 995-0, zu melden.

