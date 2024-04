POL-PDKO: Pressebericht PI Bendorf 12.04.2024 - 14.04.2024

Andernach (ots) - Andernach - Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs Am Freitag dem 12.04.2024 gegen 13:15 Uhr konnte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Koblenzer Straße in Höhe des Friedhofs ein 40 jähriger Fahrzeugführer aus der VG Pellenz ohne gültige Fahrerlaubnis angetroffen werden. Diese wurde ihm in der Vergangenheit ...

mehr