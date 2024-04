Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Freiburg-Stühlinger: Am Montag, 15.04.2024, befuhr ein 42-jähriger Audi-Fahrer gegen 11:30 Uhr die Heiliggeiststraße in Richtung Friedhofstraße. Beim Rechtsabbiegen auf Höhe der Einfahrt zur dortigen Klinik übersah er einen in gleiche Richtung fahrenden 58-jährigen Fahrradfahrer. Dieser musste dadurch abrubt und stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden, stürzte jedoch und verletzte sich leicht. Der Radfahrer wurde vorsorglich in eine umliegende Klinik verbracht.

