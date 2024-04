Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Lörrach: Vollbrand einer Holzscheune - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet in dem Zusammenhang um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Ursprungsmeldung:

Am Montag, 15.04.2024, gegen 04.10 Uhr, teilten mehrere Anrufer eine Hütte in der Manzentalstraße mit, welche in Vollbrand stehen würde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Um an weitere Glutnester zu gelangen musste mittels eines Baggers Brandschutt auseinander gezogen / abgetragen werden. Eine Holzscheune, in welcher sich Fahrzeuge, Anhänger sowie Strohballen befunden haben sollen, brannte komplett nieder. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Die Brandursache ist auch noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

