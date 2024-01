Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Drei Verletzte nach Wendemanöver

Warendorf (ots)

Am 10.01.2024 ereignete sich gegen 9.10 Uhr ein Verkehrsunfall in Ennigerloh auf der Oelder Straße, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 28-jähriger Ennigerloher befuhr mit seinem Pkw die Oelder Straße in Richtung Oelde. Hinter ihm fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Ennigerloh. Der 28-Jährige wendete sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich Hoesterfeld/In der Brehe und fuhr wieder auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 24-Jährigen. Bei dem Unfall wurde der 28-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Seine 29-jährige Beifahrerin aus Ennigerloh sowie der 24-Jährige konnten die Fahrzeuge eigenständig verlassen. Kräfte der Feuerwehr befreiten den 28-Jährigen aus seinem Pkw. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 28-Jährigen sowie die beiden leichtverletzten Unfallbeteiligten in Krankenhäuser. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt und die Unfallstelle war bis 12.20 Uhr gesperrt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

