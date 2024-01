Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Durch aufmerksamen Zeugen Einbruch in Kiosk geklärt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 9.1.2024 ereignete sich gegen 6.00 Uhr ein Einbruch in einen Kiosk auf der Weststraße in Beckum. Ein 54-jähriger Anwohner hatte einen Knall wahrgenommen, nachgeschaut und eine verdächtige Frau beobachtet. Als der Beckumer die Unbekannte ansprach, versteckte sie sich kurz. Wenig später stahl aus dem Ladenlokal Gegenstände. Daraufhin informierte eine 39-Jährige die Polizei. Die Beckumerin und der 54-Jährige hielten die Tatverdächtige bis zum Eintreffen von Polizisten fest. Die Einsatzkräfte durchsuchten die 54-jährige Tatverdächtige sowie ihre Sachen und fanden mehrere Flaschen Bier. Diese dürfte die Frau, die sich zur Zeit in Beckum aufhält, nach Nachschau aus dem Kiosk gestohlen haben. Die Einsatzkräfte nahmen die 54-jährige Polin vorläufig fest. Die alkoholisierte Frau wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Das gestohlene Bier wurde einem Berechtigen ausgehändigt.

