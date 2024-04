Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Dachstuhlbrand in der Geffelbachstraße

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.04.2024, gegen 21.30 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Geffelbachstraße gerufen. In einem Reihenhaus würde es im Dachstuhl brennen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Um an weitere Glutnester zu gelangen musste teilweise das Dach geöffnet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Das Reihenhaus sei aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen anderweitig unter. Eine Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt. Die Brandursache ist auch noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei war auch eine Vertreterin der Stadt Weil am Rhein vor Ort.

