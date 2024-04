Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brennender Stock im Gebüsch - Vereinsmitglieder verhindern Brand

Freiburg (ots)

Nach der Probe bemerkte am Montag, 15.04.2024 gegen 21.30 Uhr ein Vereinsmitglied einen brennenden Stock in einem Gebüsch in der Roggenbachstraße hinter der Kirche. Der Stock wurde aus dem Gebüsch genommen und auf geteerter Fläche gelöscht. In dem Gebüsch glimmte das auf dem Boden liegende Blattwerk und Laub. Auch dieses wurde von den Anwesenden Vereinsmitgliedern gelöscht. Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften an. Durch das Löschen wurde überwiegend Erdreich und Laub aufgewühlt. Das Gebüsch wurde aufgrund der aufmerksamen Vereinsmitglieder nicht weiter beschädigt. Wer den brennenden Stock ins Gebüsch gelegt hat ist unklar. Das mögliche überspringen der Flammen auf die Kirche war zu keinem Zeitpunkt gegeben.

