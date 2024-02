Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Geplatzter LKW-Reifen zieht viele beschädigte Fahrzeuge nach sich

Bühl (ots)

Reifenteile eines Sattelzuges auf der A5 zwischen Bühl und Baden-Baden sollen am Sonntag gegen 21 Uhr mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Mutmaßlich platzte ein Reifen des in nördliche Richtung fahrenden Lkws. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand an acht Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

