Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdieb lauert auf Supermarktparkplatz

Mainz (ots)

Eine 40-jährige Mainzerin wurde am Donnerstag Abend zum Opfer eines Trickdiebes. Die Frau wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Rheinallee von einem Unbekannten angesprochen, der sie darauf aufmerksam machte, dass ihre Jacke beschmutzt wäre. Zeitgleich bot der vermeintlich hilfsbereite Mann an, ihr bei der Säuberung der Jacke mit einer Serviette behilflich zu sein. Währenddessen konnte er jedoch unbemerkt die EC-Karte der Geschädigten aus ihrer Jackentasche entwenden und diese kurz darauf erfolgreich zur Abhebung an einem Geldausgabeautomat einsetzen. Hierbei konnte er eine hohe dreistellige Summe erbeuten. Wie der Täter an den dazugehörigen PIN der Karte gekommen ist, ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell