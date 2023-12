Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Stromausfall aus polizeilicher Sicht ohne Folgen - großes Lob an Bürger

Mainz (ots)

Der Stromausfall, welcher am Samstag um die Mittagszeit Mainz traf, blieb aus polizeilicher Sicht ohne Folgen. Die Polizeidienststellen waren während dieser Phase nicht über ihre Amtsleitungen erreichbar. Der Notruf der Polizei war dahingegen stark ausgelastet. Bürger meldeten insbesondere den Ausfall von Ampelanlagen oder hinterfragten den Stromausfall. In einer ersten Pressemeldung bat die Polizei darum, den Notruf für dringende Notfälle freizuhalten. Dem folgten die Bürger weitestgehend. Bei mehreren, besonders alarmgesicherten Gebäuden löste der Stromausfall richtigerweise die Alarmanlagen aus. Alle betroffenen Gebäude wurden von Einsatzkräften überprüft.

Durch den Ausfall zahlreicher Ampelanlagen in allen betroffenen Stadtteilen war auch der Straßenverkehr erheblich betroffen. Hier muss die Polizei allen Verkehrsteilnehmern ein großes Lob aussprechen. Diese zeigten ein äußerst verantwortungsbewusstes und rücksichtsvolles Verhalten. Der Straßenverkehr konnte weiterhin fließen, es kam zu keinen Verkehrsunfällen. An einigen Stellen regelten Bürger den Verkehr, bis Polizisten übernehmen konnten. Die Polizei regelte insbesondere die sehr große Kreuzung Aliceplatz" um den Verkehr am Laufen zu halten. Sollte diese Kreuzung ungeregelt zulaufen, würde dies zum Erliegen des Verkehrs in der Innenstadt führen.

Die Polizei Mainz hatte bereits Vorkehrungen für einen länger andauerenden Stromausfall getroffen und den Aufbau eines Krisenstabs vorbereitet. Sie steht dazu mit der Feuerwehr Mainz, den Stadtwerken Mainz und anderen Behörden im ständigen Austausch.

Zweitweise kommt es möglicherweise noch zu Störungen im Festnetz der Polizei. Der Notruf der Polizei 110 ist ständig erreichbar, sollte jedoch ausschließlich für dringende Notfälle genutzt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell