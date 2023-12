POL-PPMZ: Stromausfall in Teilen der Stadt Mainz

Mainz (ots) - Am Freitag gegen 05 Uhr geriet ein 26-jähriger Kiosk-Mitarbeiter in der Mainzer Innenstadt mit einem alkoholisierten Kunden in Streit und verwies diesen daraufhin des Geschäftes. Kurze Zeit später stand der Kunde, der aus Rüsselsheim stammt, mit einem Messer in der Hand wieder vor dem Kiosk. Als der Mann mit diesem das Ladengeschäft betrat, setzte der Kiosk-Mitarbeiter Pfefferpray gegen den 42-jährigen ...

mehr