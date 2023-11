POL-Nordsaarland: Ohne Helm und ohne Führerschein unterwegs

Wadern-Kostenbach (ots) - Am Freitag, 13.10.23 wurde bei der PI Nordsaarland eine Sachbeschädigung in Wadern-Kostenbach angezeigt. Auf dem dortigen August-Bur-Platz in der Nonnweiler Straße wurden an 2 größeren Bäume mehrere Einschnitte festgestellt die mit einem bisher unbekannten Werkzeug verursacht wurden. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der 06871-90010 Rückfragen von ...

